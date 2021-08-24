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"جونز هوبكنز": وفيات كورونا حول العالم أكثر من 4.4 مليون

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وسائل إعلامية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

 

وذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.

 

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

 

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306.

 

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

 

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153.

 

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373.

 

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

 

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779.

 

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606.

 

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

 

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