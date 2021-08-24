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توماس باخ يحضر حفل افتتاح الألعاب البارالمبية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
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عاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، استعداداً لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.
كان باخ (67 عاماً) حرص على حضور دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي اختتمت بالعاصمة اليابانية قبل أكثر من أسبوعين.
وتعرض باخ لانتقادات قبل وقت قصير من مغادرة طوكيو بعد أولمبياد 2020، عندما شوهد في شارع التسوق الشهير "جينزا" في طوكيو، بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية.
وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، ويتم تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل.
وطبقا لوسائل الإعلام اليابانية، لم يكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى الحجر الصحي عندما عاد لدخول اليابان، من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الأولمبية.
وقدمت الحكومة اليابانية استثناء لباخ، بشرط الحد من تحركاته، واقتصارها على أماكن وأحداث معينة، مثل حفل الافتتاح في الإستاد الأولمبي وفندقه، وفقاً لما ذكرته تقارير تلفزيونية يابانية.

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