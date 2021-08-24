Advertisements

صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:30 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: ارنولد، روبيتسون، فإن دايك، ماتيب.
خط الوسط: هندرسون، تياجو، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول تشيلسي

أخبار تهمك

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ريال مدريد يفاوض مدافع جديد

منذ حوالي 5 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ ساعتين

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام تشيلسي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:51 ص

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

10:36 م

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

08:38 ص

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

09:30 ص

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements