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بعد عرض حلقتها في "صاحبة السعادة".. مني زكي تتصدر تريند"جوجل"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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بعد عرض حلقتها في صاحبة السعادة.. مني زكي تتصدر تريندجوجل

تصدرت الفنانة مني زكي الأكثر بحثاً على موقع"جوجل"، وذلك بعد عرض حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وكانت منى زكي قد صرحت في ذلك اللقاء بأنها نموذج سئ في السعي، مُضيفة :"أنا نموذج وحش أوي في السعي مش بعرف أسعى والنموذج الصح أوي في السعي النجم أشرف عبد الباقى هو نموذج لأحسن واحد يخلق حياة للشئ اللى هو عاوزه انتج وخسر وكسب ورجع المسرح واكتشف نجوم فهو أحسن نموذج للسعى".


يذكر أن أخر أعمال الفنانة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عُرض في سباق دراما رمضان الماضى، وهو من البطولة محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من تأليف وإخراج تامر محسن.

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