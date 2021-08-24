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بيان عاجل من أوكرانيا بشأن اختطاف طائرة الإجلاء من مطار كابل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:47 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
وكالات
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أصدرت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا أكدت فيه اختطاف طائرة الإجلاء من مطار كابل يوم الأحد الماضي.

 

وقد اختطف مجهولون، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان واتجهوا بيها إلى إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام روسية.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

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