أمن الفيوم ينجح في تحرير طالبة مخطوفة داخل تاكسي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بالفيوم من مطاردة تاكسي أجرة الفيوم تلاحظ أثناء وقوفه في كمين بدائري بوجود فتاه في حالة لا وعي بالكرسي الخلفي وعند مطالبة الأشخاص بالتاكسي إظهار البطاقات الشخصية لاذوا بالفرار.



واستطاع ضابط الكمين القبض عليهم وهم ثلاثة أشخاص معهم فتاة متخدرة وتم إفاقة الفتاة وتبين بأنها تدعي" ع.م" تبلغ من العمر 18عاما، طالبة في السنة الثالثة ثانوي عام، وأنها ركبت التاكسي من منطقة كيمان فارس لتوصيلها بمنطقة المسلة لأخذ كورس في أحد المواد المقرره عليها في الشهادة الثانوية.



وأثناء الطريق قام شخصين بالإشارة إلى التاكسي وركب أحدهما في الكرسي الأمامي والآخر في الكنبه الخلفية بجوارى وفي الطريق قام الشخص الجالس بكرسي الأمامي بإشهار سلاح أبيض وقام الآخر بوضع منديل على فمي وبعدها لم أحس بشيء حتى تمت إفاقتي عن طريق الشرطة.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتسليم الفتاة إلى أسرتها.

