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مي كساب تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدها

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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مي كساب تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدها

كشفت الفنانة مي كساب عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، مُشيرة إلى أن حالته الصحية تحسنت وأنه لا يعاني من كورونا. 

وأشارت مي كساب في تصريحات صحفية لها،أن والدها كان يعاني من ألم في الصدر،و إلتهاب رئوي شديد، مُضيفة :"الحمد الله ليس كورونا لاتقلقوا واتحسن كتير عن الأول الحمد الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب، الدرامية مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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