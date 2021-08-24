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مجلس إدارة" أبو قير للأسمدة "يقترح توزيع نقدية بـ 1.5 مليار جنيه

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية،  أن مجلس إدارتها يقترح توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي 2020-2021 بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه بواقع كوبون 1.2 جنيه للسهم .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ا المصرية ليوم، أنه لا يوجد مقترح بخصوص التحويل للاحتياطيات.

وحققت أبوقير للأسمدة صافي ربح بلغ 3.51 مليار جنيه بناية يونيو 2021، مقابل 2.69 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس العام ليصل إلي 8.84 مليار جنيه، مقارنة بـ7.88 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً بلغت 2.44 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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