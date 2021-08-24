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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت مع بداية جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:40 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الثلاثاء،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشرها 0.27%، وارتفع السوق الأول 0.24%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.23% و0.40% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:28 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 65.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1575 صفقة حققت سيولة بقيمة 12 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "الأهلي الكويتي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.27 مليون دينار مُستقراً عند سعر 220 فلساً، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 980.92 ألف دينار مُرتفعاً بنسبة 0.60%.

وتصدر سهم "الإعادة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 9.77%، بينما تصدر سهم "أرجان" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 4.42%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات صباحاً يتصدرها الطاقة بنمو نسبته 1.52%، ولم تشهد البورصة تراجع لأي قطاع في تلك الأثناء، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.

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