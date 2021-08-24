مساهم يرفع حصته فى المجموعة المصرية العقارية الي 6%

قرر المساهم ايمن احمد عبدالمنعم رفع حصته فى المجموعة المصرية العقارية بشراء 7 مليون سهم، بقيمة أجمالية بلغت 42 مليون جنيه، بمتوسط سعر بلغ 5.9 جنيه للسهم.





وبلغت نسبة امتلاك المساهم للاسهم داخل الشركة قبل تنفيذ العملية بنحو 4.2%، بينما بلغت نسبة امتلاك الاسهم بعد تنفيذ العملية بنحو 6%.





وحققت شركة المجموعة المصرية العقارية، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 8.02 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.



