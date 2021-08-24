Advertisements
مساهم يرفع حصته فى المجموعة المصرية العقارية الي 6%
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:43 ص
نيفين سمير
Advertisements
قرر المساهم ايمن احمد عبدالمنعم رفع حصته فى المجموعة المصرية العقارية بشراء 7 مليون سهم، بقيمة أجمالية بلغت 42 مليون جنيه، بمتوسط سعر بلغ 5.9 جنيه للسهم.
وبلغت نسبة امتلاك المساهم للاسهم داخل الشركة قبل تنفيذ العملية بنحو 4.2%، بينما بلغت نسبة امتلاك الاسهم بعد تنفيذ العملية بنحو 6%.
وحققت شركة المجموعة المصرية العقارية، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 8.02 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات الشركة إلى 10.57 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.36 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020.
Advertisements