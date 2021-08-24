ننشر جميع مواعيد عمل مراكز تلقي "لقاح كورونا" للمسافرين





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، عبر المؤتمر الذي عُقِد أمس الإثنين الموافق 23/8/2021، بشأن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وقامت زايد بالإعلان عن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات للمسافرين، ليصبح 145 مكتبًا بدلًا من 134 الأسبوع الماضي، بإجمالي 657 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن عملية تلقي لقاحات كورونا بأنواعها كافة تتم مجانًا.





مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

وقالت "زايد" إن الوزارة مدت مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بخلاف مواعيد العمل في باقي مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ العمل بها من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا.





وأكدت وزيرة الصحة أنّ المسافرين لأغراض السياحة ليسوا ضمن أولويات الوزارة لتلقي اللقاح، حيث الأولوية لطلاب البعثات التعليمية، والمسافرين لأغراض العلاج والعمل، كما تعطي الوزارة التطعيم للأطفال أقل من 18 عاما، المسافرين لأغراض التعليم أو العلاج، حيث يوجد بعض الدول تمنح اللقاح لمن هو أكبر من 12 عاما، لكن مصر أعطت الأولوية لكل من هم أكبر من 18 عاما وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.





مراكز التطعيمات المخصصة للسفر

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر لـ145 مركزا بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن زيادة عدد مراكز تطعيم المسافرين بسوهاج ليصبح 11 مركزا، نظرا لضغط الإقبال عليها، فضلا عن تخصيص 3 مراكز كبرى أخرى للمسافرين، شملت أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة، مدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون في الجيزة.



