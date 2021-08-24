Advertisements

شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي خسر مهاجمًا فذًا اسمه وليد أزارو والذي انتقل لنادي الاتفاق السعودي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" :"قرار الاستغناء عن وليد أزارو والذي جاء من فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان خاطئًا".

وتابع :"كان من الأفضل استمرار وليد أزراو مع الأهلي ولو استمر لأصبح مثل فلافيو وأحمد فيليكس وهم مهاجمين كبار نجحوا مع النادي".

وأشار شوبير :"المشكلة هي أن رحيل أو بقاء لاعب وجهات نظر للمدربين فهنا بعض اللاعبين يكونوا ضحايا للمدربين وفي النهاية النادي هو من يخسر".

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 8 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

منذ حوالي 3 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 15 ساعة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ

منذ 40 دقيقة

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ حوالي 20 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

07:51 ص

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

09:30 ص

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

10:36 م

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

08:38 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements