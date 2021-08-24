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شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:46 ص
علي نبوي
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قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي خسر مهاجمًا فذًا اسمه وليد أزارو والذي انتقل لنادي الاتفاق السعودي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" :"قرار الاستغناء عن وليد أزارو والذي جاء من فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان خاطئًا".
وتابع :"كان من الأفضل استمرار وليد أزراو مع الأهلي ولو استمر لأصبح مثل فلافيو وأحمد فيليكس وهم مهاجمين كبار نجحوا مع النادي".
وأشار شوبير :"المشكلة هي أن رحيل أو بقاء لاعب وجهات نظر للمدربين فهنا بعض اللاعبين يكونوا ضحايا للمدربين وفي النهاية النادي هو من يخسر".
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