شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ

قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي خسر مهاجمًا فذًا اسمه وليد أزارو والذي انتقل لنادي الاتفاق السعودي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الماضي.





وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" :"قرار الاستغناء عن وليد أزارو والذي جاء من فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان خاطئًا".





وتابع :"كان من الأفضل استمرار وليد أزراو مع الأهلي ولو استمر لأصبح مثل فلافيو وأحمد فيليكس وهم مهاجمين كبار نجحوا مع النادي".





وأشار شوبير :"المشكلة هي أن رحيل أو بقاء لاعب وجهات نظر للمدربين فهنا بعض اللاعبين يكونوا ضحايا للمدربين وفي النهاية النادي هو من يخسر".



