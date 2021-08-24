Advertisements

الأسهم القيادية تصعد ببورصة مسقط في التعاملات الصباحية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:46 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
Advertisements
اإستهلت بورصة قطر تعاملات اليوم  الثلاثاء علي ارتفاع ، حيث إرتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.15 %، صعوداً إلى النقطة 3966.13، رابحاً 5.92 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين ، ودعم أداء المؤشر  صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.61 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع النهضة للخدمات القيادي بنسبة 2.74 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 2.22 بالمائة.

وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.33 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع جلفار للهندسة بنسبة 2.56 بالمائة، وارتفع لمها للسيراميك 2.22 بالمائة.

وحد من رتفاع قطاع الصناعة في تلك الأثناء، تقدم سهم مصانع مسقط للخيوط على المتراجعين بنسبة 8.33 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.06 بالمائة، مع مع صدارة مسقط للتمويل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 5 بالمائة، وارتفع عُمان والإمارات بنسبة 2.9 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 7.41 مليون سهم، بتنفيذ 305 صفقة، بقيمة تداول 1.02 مليون ريال.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ حوالي 20 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ

منذ 37 دقيقة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

07:51 ص

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

10:36 م

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

09:30 ص

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

08:38 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements