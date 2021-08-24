الأسهم القيادية تصعد ببورصة مسقط في التعاملات الصباحية

اإستهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، حيث إرتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.15 %، صعوداً إلى النقطة 3966.13، رابحاً 5.92 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين ، ودعم أداء المؤشر صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.





وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.61 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع النهضة للخدمات القيادي بنسبة 2.74 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 2.22 بالمائة.





وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.33 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع جلفار للهندسة بنسبة 2.56 بالمائة، وارتفع لمها للسيراميك 2.22 بالمائة.





وحد من رتفاع قطاع الصناعة في تلك الأثناء، تقدم سهم مصانع مسقط للخيوط على المتراجعين بنسبة 8.33 بالمائة.





وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.06 بالمائة، مع مع صدارة مسقط للتمويل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 5 بالمائة، وارتفع عُمان والإمارات بنسبة 2.9 بالمائة.



