تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.30% مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء، علي تراجع بضغط هبوط 6 قطاعات على رأسها النقل ، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.30% ليصل إلى النقطة 11100.34، فاقداً 32.88 نقطة عن مستوى أمس الاثنين ، وسجلت التداولات في تلك الأثناء 59.41 مليون ريال، وزعت على 23.55 مليون سهم، بتنفيذ 1.38 ألف صفقة.





وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه البضائع، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، ثم الاتصالات، والعقارات، بينما ارتفع التأمين وحيداً.





وهبط النقل بنسبة 0.83%، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 1.15%.





وفي المقابل ارتفع التأمين 0.10%، بدعم نمو سهم قطر للتأمين وحيداً بـ0.24%.





وتقدم سهم زاد القائمة الحمراء بـ3.05%، فيما تصدر الخليجي الارتفاعات بـ2.44%.



