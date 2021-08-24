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تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.30% مع بداية التعاملات

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:48 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
نيفين سمير
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إستهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء،  علي تراجع بضغط هبوط 6 قطاعات على رأسها النقل ، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.30% ليصل إلى النقطة 11100.34، فاقداً 32.88 نقطة عن مستوى أمس الاثنين ، وسجلت التداولات في تلك الأثناء 59.41 مليون ريال، وزعت على 23.55 مليون سهم، بتنفيذ 1.38 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه البضائع، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، ثم الاتصالات، والعقارات، بينما ارتفع التأمين وحيداً.

وهبط النقل بنسبة 0.83%، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 1.15%.

وفي المقابل ارتفع التأمين 0.10%، بدعم نمو سهم قطر للتأمين وحيداً بـ0.24%.

وتقدم سهم زاد القائمة الحمراء بـ3.05%، فيما تصدر الخليجي الارتفاعات بـ2.44%.

وحول أنشط الأسهم، تصدر سهم قامكو المرتفع 1.33% نشاط الكميات بـ4.75 مليون سهم، بينما تقدم الريان السيولة بـ15.24 مليون ريال، بنمو 0.49%، وذلك عقب إعلان المصرف استحواذه على 5% إضافية في شركة الريان المحدودة.

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