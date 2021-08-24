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رئيس بعثة الأزهر بأفغانستان عن عودتهم: "سجدنا لله شاكرين" (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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تقدم الشيخ شوقي أبوزيد، رئيس البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سخر كل الإمكانيات لإنقاذ البعثة الازهرية والجالية المصرية في أفغانستان، بعد التدهور الامني الذي عم أرجاء أفغانستان، معقبًا: "أدمك الله سيادة الرئيس لمصر رافعًا شأنها ومعلي رايتها، وحافظًا لكرامتها وكرامة أبناءها".

وأشاد "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بدور جهاز المخابرات العامة المصرية والمجهودات العظيمة التي قام بها وقدرته الفائقة على حفظ أمن البعثة المصرية بكابول حتى تمت عملية الإجلاء بدقة عالية وطريقة حرفية، بما يؤكد أن جهاز المخابرات المصرية من أعظم أجهزة المخابرات العالمية.

وتابع رئيس البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان، أننا رأينا ليلة عصيبة منذ ما يقرب من 10 أيام حينما جاءتنا تعليمات بضرورة التوجه لمطار كابول للسفر لمصر، معقبًا: "لما وصلنا المطار شوفنا صورة مخيفة ومرعبة، فالدولة بجميع مؤسساتها سقطت فجأة وكان هناك حالة من الهرج والمرج والفوضى، وإطلاق نار كثيف وانتشار للسراق وقطاع الطرق"، منوهًا بأنه جاء لهم تعليمات للعودة للسفارة المصرية مرة أخرى، معربًا عن فخره ببلده مصر التي يشعر فيها بالأمن والهدوء والاطمئنان، مردفًا: "حينما وصلنا لمطار القاهرة سجدنا لله سبحانه وتعالى شاكرين".

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