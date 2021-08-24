نائبة الرئيس الأمريكي تتهم الصين بالترهيب لدعم مزاعم بحر الصين الجنوبي

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، بكين بالإكراه والترهيب لدعم مزاعم غير قانونية في بحر الصين الجنوبي، وهي أكثر تعليقاتها صرامة بشأن الصين خلال زيارة لجنوب شرق آسيا قالت إنها مهمة لأمن الولايات المتحدة.





تهدف رحلة هاريس التي تستغرق سبعة أيام إلى سنغافورة وفيتنام، وهي رحلتها الثانية فقط على المستوى الدولي، إلى مواجهة النفوذ الأمني والاقتصادي المتزايد للصين، ومعالجة المخاوف بشأن مزاعم بكين بالأجزاء المتنازع عليها من بحر الصين الجنوبي، وإظهار قدرة واشنطن على القيادة.





في خطاب ألقته في سنغافورة، وضعت هاريس رؤية الولايات المتحدة للمنطقة مبنية على حقوق الإنسان ونظام دولي قائم على القواعد وسعى إلى ترسيخ محور واشنطن تجاه آسيا. وقالت إن الولايات المتحدة عرضت نفسها لاستضافة اجتماع 2023 للمجموعة التجارية لآسيا والمحيط الهادئ المكونة من 21 عضوا والتي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا.









أصبح تحويل الانتباه والموارد إلى المنطقة محور إدارة الرئيس جو بايدن، حيث ابتعدت عن الانشغالات الأمنية القديمة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. ووصفت الإدارة الأمريكية التنافس مع الصين بأنه "أكبر اختبار جيوسياسي" لهذا القرن، وشهد جنوب شرق آسيا سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى قام بها كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن.





و ذكرت هاريس في كلمتها: "نحن نعلم أن بكين تواصل الإكراه، والترهيب، وتقديم مطالبات إلى الغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي". وقالت في إشارة إلى حكم محكمة دولية بشأن مزاعم الصين في لاهاي "هذه الادعاءات غير القانونية تم رفضها بقرار هيئة التحكيم لعام 2016، وتستمر إجراءات بكين في تقويض النظام القائم على القواعد وتهديد سيادة الدول".





رفضت الصين الحكم وأيدت مطالبتها بمعظم المياه داخل ما يسمى بخط داش التاسع على خرائطها، والتي تدعي أيضًا بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام.





أقامت الصين مواقع عسكرية على الجزر الاصطناعية في المياه، والتي تمر عبر ممرات الشحن الحيوية وتحتوي أيضًا على حقول غاز ومناطق صيد غنية. وتجري البحرية الأمريكية بانتظام عمليات "حرية الملاحة" عبر المياه المتنازع عليها، الأمر الذي تعارضه الصين، قائلة إنها لا تساعد في تعزيز السلام أو الاستقرار.



