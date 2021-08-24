Advertisements

تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع رئيس البرلمان العربي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، وفدًا من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وضم الوفد كل من السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار بالوزارة عماد مرقص.

وقد تناولت المباحثات عددًا من القضايا المتعلقة بالتنسيق المشترك القائم بين البرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، خاصة على المستوى البرلماني وعلى نحو يخدم مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها.

كما أعرب "العسومي" خلال اللقاء عن تقدير البرلمان العربي للدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للبرلمان العربي على كافة المستويات اللوجستية والفنية، وهو ما كان له أكبر الأثر في إنجاح عمل البرلمان وتسهيل عمله.

كما ثمَّن رئيس البرلمان العربي المواقف العروبية الخالصة للرئيس "السيسي" والداعمة لكل ما يعزز العمل العربي المشترك والتضامن العربي، فضلًا عن جهود فخامته الملموسة في صون وحماية الأمن القومي العربي.

وتم خلال المباحثات التطرق إلى الآليات العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، حيث أكد "العسومي" أن إستراتيجية البرلمان العربي تنطلق من التأكيد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان، مع وضع إطار مؤسسي مستدام للتعامل مع هذا الملف في إطار عربي خالص، بعيدا عن تسييسه أو استخدامه كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

ومن جانبه أثنى مساعدي وزير الخارجية المصري على رؤية البرلمان العربي، مؤكدين على استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان العربي في هذا المجال.

وفي سياق متصل أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، على حرصه الشديد على التنسيق الدائم مع البرلمان العربي، وتعزيز أدوات الدعم والتواصل معه على كافة المستويات.

أخبار تهمك

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

منذ حوالي 3 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير: قرار استغناء الأهلي عن وليد أزارو خاطئ

منذ 37 دقيقة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

07:51 ص

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

10:36 م

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

09:30 ص

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

08:38 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements