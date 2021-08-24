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"فيرست راند بنك" يخفض حصته في "الإسكندرية للأدوية" إلى 2.8%

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:52 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية  أن شركة فيرست راند  بنك قرر خفض حصته فيها ببيع نحو 61 ألف سهم، بقيمة أجمالية بلغت 8 مليون جنيه، بمتوسط سعر بلغ 133 جنيه للسهم ، وبذلك بلغت نسبة امتلاك البنك للاسهم داخل الإسكندرية للأدوية قبل تنفيذ العملية بنحو 5.4%، بينما بلغت نسبة امتلاك الأسهم بعد تنفيذ العملية بنحو 2.8%.

 
يشار إلى أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 131.47 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

 

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