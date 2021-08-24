عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

حسم الإعلامي أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وارتبط اسم أليو ديانج بالانتقال لنادي جالطة سراي التركي في ظل رغبة الأخير بالحصول على خدمات اللاعب الدولي المالي.





شوبير قال في برنامجه "مع شوبير" :"الاتجاه داخل النادي الأهلي هو بقاء أليو ديانج وعدم انتقاله لنادي جالطة سراي التركي".





وأضاف :"المقابل المادي الذي وضعه نادي جالطة سراي للتعاقد مع أليو ديانج لم يعجب النادي الأهلي وبالتالي فالأقرب استمرار اللاعب في الأهلي".









وأوضح :"أليو ديانج منح النادي الأهلي مطلق الحرية في تحديد مصيره سواء بالبقاء أو قبول عرض جالطة سراي، واللاعب مستمتع داخل النادي".









واختتم :"أليو ديانج ليس لديه أي مشكلة حال عدم إتمام صفقة انتقاله للنادي التركي خاصة وأنه لا يزال صغيرًا في السن ومن الممكن أن يحترف في وقت آخر".



