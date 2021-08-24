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هل يرحل كيفين جونسون عن الأهلي؟.. شوبير يكشف الحقيقة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:06 ص
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة رحيل الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.
شوبير قال في برنامجه الإذاعي :"ما أعرفه أن جونسون كان لديه عرضًا من أحد الأندية في جنوب إفريقيا لتولي المهمة كمديرًا فنيًا لكن الأمور لم تمم".
وأضاف :"في حال عدم رغبة إدارة النادي الأهلي في استكمال المدرب العام في مهامه فسيكون سامي قمصان بديلًا له".
وتابع :"لا أعتقد أن يكون هناك فرصة للتغيير داخل الجهاز الفني للأهلي، الأنباء ترددت لكنها لم ترقى للأخبار الحقيقية".
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