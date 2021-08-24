هل يرحل كيفين جونسون عن الأهلي؟.. شوبير يكشف الحقيقة





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة رحيل الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.





شوبير قال في برنامجه الإذاعي :"ما أعرفه أن جونسون كان لديه عرضًا من أحد الأندية في جنوب إفريقيا لتولي المهمة كمديرًا فنيًا لكن الأمور لم تمم".





وأضاف :"في حال عدم رغبة إدارة النادي الأهلي في استكمال المدرب العام في مهامه فسيكون سامي قمصان بديلًا له".





وتابع :"لا أعتقد أن يكون هناك فرصة للتغيير داخل الجهاز الفني للأهلي، الأنباء ترددت لكنها لم ترقى للأخبار الحقيقية".



