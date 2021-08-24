الرجاء المطروحي يتعاقد مع كابونجا





واصل نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني بالتعاقد مع محمود فرج كابونجا لاعب بني سويف وطنطا والإتحاد السكندري، الأسبق .



جاء التوقيع بحضور سعد صندوق رئيس النادي المطروحي، وإبراهيم حسن مدير الكرة .



وسبق للرجاء ضم عدد من الصفقات العديدة منهم أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس، أحمد سعد لاعب سموحه.





يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.