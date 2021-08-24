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رئيس جامعة حلوان: خطة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا خلال شهرين (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تطعيم جميع العاملين بالجامعات من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب تم وضع خطة تشمل تطعيم جميع العاملين بالجامعة خلال شهرين وفقًا للأولويات.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية للطلاب الجدد حيث يتم تطعيمهم مع توقيع الكشف الطبي عليهم، وهم يمثلوا ربع عدد طلاب الجامعة، بينما الأولوية للموظفين لمن يبلغ من العمر 50-60 عام وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم من يبلغ من العمر من 35-50 عامًا.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن سوف يتم الانتهاء من جميع المتواجدين في الجامعة مع نهاية أكتوبر المقبل، وهذا إجراء احترازي إيجابي جدًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى للحد من انتشار كورونا والمتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

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