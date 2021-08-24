Advertisements

تشكيل الهلال المتوقع ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:30 م
الهلال
الهلال
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي الهلال نظيره نادي الباطن مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: مدالله العليان، علي البليهي ، محمد البريك، جانغ هيون سو
خط الوسط: عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو ، سلمان الفرج
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، سالم الدوسري، ماريجا.

الكلمات المفتاحية

الهلال الدوري السعودي

أخبار تهمك

هل يرحل كيفين جونسون عن الأهلي؟.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ ساعة و نصف

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعة

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

منذ حوالي 5 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 5 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ أقل من ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 16 ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 14 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حسين السيد يقود الاتفاق ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

الهلال يسعى لمواصلة التفوق على الباطن وتحقيق الفوز الخامس

تشكيل الهلال المتوقع أمام الباطن في الدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر

أهداف مباراة - الهلال 4 × 3 الأهلي || الدوري السعودي للمحترفين

صور مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

11:31 ص

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements