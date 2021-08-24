تشكيل الهلال المتوقع ضد الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه نادي الهلال نظيره نادي الباطن مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مدالله العليان، علي البليهي ، محمد البريك، جانغ هيون سو

خط الوسط: عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو ، سلمان الفرج

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، سالم الدوسري، ماريجا.