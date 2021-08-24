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الأمن العام ينفذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى، بحوزة 50 متهم، وتنفيذ 51566 حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهم، ارتكبوا 13 حادث متنوع، وضبط 164 قضية مخدرات بإجمالى 174 متهم، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 14 متهم، 11 متهم بالبلطجة وضبط 338 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23631 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 34 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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