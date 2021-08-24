انتحار طالب شنقًا في ظروف غامضة بشمال قنا

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، بقرية خوالد أبوشوشة، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بعد انتحاره شنقًا داخل منزله.

واستقبل مستشفى أبوتشت المركزي، جثمان رأفت.ر.م، 14 عامًا، بقرية خوالد أبوشوشة، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بعد انتحاره شنقًا داخل منزله.

وتم إيداع الجثمان، في مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

