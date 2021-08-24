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السكرتير العام للفيوم يقود حملة مكبرة في سنورس (صور)
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:17 م
الفيوم: ريهام على
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قاد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، حملة مكبرة بمركز ومدينة سنورس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، ومتابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة السير والمارة، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الحملة شملت مدينة سنورس وعدد من القرى التابعة للمركز، وأسفرت عن رفع 75 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى غلق مقهى لمخالفته الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة لرواده، كما تم تحرير عدد 10 محاضر لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
وأضاف، أن سكرتير عام المحافظة، تفقد أيضًا سير العمل بأحد المراكز المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا، أمام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات لتسهيل حصول المواطنين علي اللقاح، حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مما يسهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، بكافة المراكز والمدن والقري، فضلًا عن متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
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