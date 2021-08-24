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"أمن المنافذ" ينفذ 151 حكما متنوعا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 28 قضية، و1543 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 151 حكما قضائيا متنوعا، و2 قضية تهريب أدوية.

كما تمكنت القوات في مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط 6 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الكلمات المفتاحية

قطاع أمن المنافذ أمن المنافذ أحكام متنوعة

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