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"أمن المنافذ" ينفذ 151 حكما متنوعا خلال 24 ساعة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:18 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 28 قضية، و1543 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 151 حكما قضائيا متنوعا، و2 قضية تهريب أدوية.
كما تمكنت القوات في مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط 6 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
كما تمكنت القوات في مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط 6 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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