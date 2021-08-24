القوى العاملة: صرف 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أكدت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أنه تم تعيين 1190 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبى العمل، فضلًا عن استخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.



وقالت المديرية، فى بيان، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منحة مولود جديد بإجمالي 16 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و2 منحة وفاة بمبلغ 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ 16 عاملا ً من المسجلين، فضلًا عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 7 ملايين و292 ألفًا و500 جنيه لـ 7665 عاملا غير منتظم مسجلًا.



وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 422 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 29 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارة خدمات عمالية.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 52 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها وديًا، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى تجديد ترخيص فلسطينى.



وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة.