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سعد الصغير لمنتقدي انقاذه لطفلين من التشرد:" محدش بيضحك على ربنا وعندي حاجات أكتر من كدا ممكن أعمل بيها شو"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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رد الفنان سعد الصغير على الهجوم الشديد الذي تعرض له من قبل جمهور السوشيال ميديا بعد إعلانه عن تبنيه طفلين وانقاذهم من التشرد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

كتب سعد الصغير منشورًا قال فيه:"أتمنى من الناس اللي بتقول شو وترند والكلام ده يسمعوا كويس الكلام اللي في المدخلة فقط اللي مش بتاع سعد الصغير". 


أضاف:"ده مش محتاج التريند ولا محتاج حد يقول سعد عمل ومش عمل، التجارة مع الله فوق أي شئ، يا ريت الناس اللي فاضية وبتكلم تعمل خير".

تابع"ولو عايز أعمل شو يا جماعة والله والله مش هعمل بطفلين عندي حاجات أكتر من كدا ممكن أعمل شو، ربنا محدش بيضحك عليه، وربنا يكرمنا ونفضل ونعمل خير".

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