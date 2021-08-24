أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن أيام النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل النادي الأحمر باتت معدودة.





شوبير أضاف في برنامجه الإذاعي :"النادي الأهلي سيصل لاتفاق لانتهاء العلاقة مع جونيور أجاي الذي لن يستمر في صفوفه والذي يتبقى له موسمًا في تعاقده مع النادي".





وأشار :"موسيماني يسافر إلى جنوب إفريقيا بعد نهاية الدوري مباشرة وسيمنح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات".





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.