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إدارة شرطة النقل المواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:22 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بتنظيم حملة للتبرع بالدم لإحدى المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط والأفراد والمجندين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

كان ذلك فى إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها الدائم على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المشاركة فى المبادرات التى تسهم فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

الكلمات المفتاحية

شرطة النقل والمواصلات حملة التبرع بالدم

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