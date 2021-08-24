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موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:29 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
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يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس يوم الأحد المقبل 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق ستاد ريمس في المركز العاشر برصيد نقطتين.

الكلمات المفتاحية

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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