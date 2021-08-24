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ضبط عصابة تجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بها في السوق السوداء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين، لاتهامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، والاتجار بها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، ومقيمان بالدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما، والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها، وإرسالها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال، أو أحد المصارف بالمنصورة، حيث يقوم باستلامها واستبــدالها بمــا يعادلهــا بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثاني بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي واعترف بتفاصيل الواقعة، بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدخرات المصريين بالخارج ضبط عصابة المصريين بالخارج السوق السوداء

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