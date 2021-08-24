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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي _ هناء البشيرى
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أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية، على عدد من مراكز تلقي لقاح كورونا، وذلك لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مدينة المنيا.

تفقد المحافظ، سير العمل، بالمركز الإقليمي للدم، حيث تابع إجراءات تلقي لقاح كورونا بالمركز، وكذلك فعاليات المشروع القومى لتجميع البلازما، والذي يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى، حيث وجه المحافظ بتكثيف التوعية بالمشروع وأهميته بالمراكز المختلفة.

كما تابع محافظ المنيا، تلقي لقاح كورونا بالمركز الطبي الغربي بمدينة المنيا ومستشفى التأمين الصحي، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بتنظيم العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، حيث اشتكى المرضي من بطء الإجراءات وتعقدها، ووجه المحافظ على الفور بالاستجابة لمطالب الأهالي والعمل على تيسير الإجراءات من خلال توفير نظام "شباك واحد" لإنهاء الإجراءات وخاصة للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مراعاة لظروفهم الصحية، كما وجه المحافظ بالإسراع في إنهاء أعمال التطوير المتبقية في مبنى التأمين الصحي.

قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 17 مركزا ثابتا وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريقا متحركا منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، كما تم تخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط.

شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الجميع، وتحسبا لتزايد الإصابات بالفيروس خلال الموجة الرابعة لكورونا.

 وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https:egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

الكلمات المفتاحية

مراكز تلقي لقاح كورونا محافظ المنيا كورونا

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