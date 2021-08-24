والد أول طفل يُعالج من ضمور العضلات: "في ميزان حسنات السيسي" (فيديو)

أعرب محمود العسكري، والد الطفل مصطفى محمود، أول طفل يحقن بعلاج ضمور العضلات، عن سعادته بالاستجابة السريعة لعلاج نجله ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه كان فاقدا للأمل في علاج أبنه، وعلم بالمبادرة من أحد أصدقائه.





وقال "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه بعد علمه بهذه المبادرة شعر أن نجله ولد من جديد، مشيرًا إلى أنه تواصل مع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، وعلى الفور الأطباء قاموا بعرض حالة أبنه للتأمين الصحي بالقاهرة، موضحًا أنه مر على علاج أبنه فترة أسبوع فقط.



