حسام داغر يتذكر والدته الراحلة ويطلب من متابعيه هذا الأمر





وفي سياق آخر، شارك حسام داغر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو بطولة علي ربيع، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أعرب الفنان حسام داغر عن اشتياقه الشديد لوالدته الراحلة، وطالب من متابعيه المقصرين في حق والدتهم، أن يذهبوا للاعتذار إليهم ويطلبوا منهم مسامحتهم على تقصيرهم في حقهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر حسام داغر صورة لوالدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً:" وحشتيني يا قمر الحلوين، وحشتيني يا ماما، كله يروح لأمه ويبوس راسها وإيديها، ويطلب منها السماح عن أي تقصير منه تجاهها، ويطلب منها الدعاء ليه لأن ده اللي باقيلك".وتابع قائلاً :"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً"