المصل واللقاح: تعاملوا مع دور البرد في سبتمبر على أنه "كورونا" (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن الأعراض التي تُشير للإصابة بمتحور "دلتا بلس" لفيروس كورونا.





وقال "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن خطورة الموجة الرابعة تكمن في كون شهر أغسطس وسبتمبر يمتازوا بأنهما موسم نزلات البرد والأنفلونزا، والتي تتشابه لحد كبير مع أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام العظام والمشاكل التنفسية والتهاب الحلق والكحة والصداع الشديد والغير مبرر، بما يتسبب في حدوث لبس عند الناس.



