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المصل واللقاح: تعاملوا مع دور البرد في سبتمبر على أنه "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن الأعراض التي تُشير للإصابة بمتحور "دلتا بلس" لفيروس كورونا.

وقال "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن خطورة الموجة الرابعة تكمن في كون شهر أغسطس وسبتمبر يمتازوا بأنهما موسم نزلات البرد والأنفلونزا، والتي تتشابه لحد كبير مع أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وآلام العظام والمشاكل التنفسية والتهاب الحلق والكحة والصداع الشديد والغير مبرر، بما يتسبب في حدوث لبس عند الناس.

وناشد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين بالتعامل مع أي دور برد عادي على أنه كورونا كإجراء احترازي وارتداء الكمامة، والعزل عن الناس والبعد عن كبار السن، وعدم التوجه للعمل، مشيرًا إلى أن قدرة الفيروس على الانتشار السريع خلال الموجة الرابعة تجعله قادر على إصابة الأطفال والشباب، منوهًا بأن الفيروس حتى الآن لم يثبت شراسته ولكن ثبت قدرته السريعة على الانتشار، وقد يكون واقعه أخطر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حال انتقاله لهم.

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