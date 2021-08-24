جميعها حالات وافدة.. 35 إصابة جديدة بكورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة.

ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الصينية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 94687 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.