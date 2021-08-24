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نصائح هامة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:34 م
اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021
اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021
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استمرار توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق والموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق الكليات 2021 المرحلة الاولى، ما جعل الطلاب يبحثون منذ فتح باب التسجيل عن أبرز النصائح الهامة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات2021 لتفادي الوقوع في الأخطاء التي ممكن أن تُعيق عملية الاختيار.

ونرصد لكم متابعي موقع "الفجر" الإلزتروني، نصائح هامة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة، وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني:

نصائح هامة قبل اختيار رغبات تنسيق الكليات 2021
- عند البدء في اختيار رغبات تنسيق الكليات يكون متاحًا أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يكون متاحًا أمام الطالب من خلال موقع التنسيق الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، وذلك حتى تستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- قبل البدء في اختيار رغباتك، ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، وذلك حتى تكون تلك الاختيارات ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموع المواد المؤهلة الناجح فيها.

- على الطالب ألا يعتمد على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- يفضل عدم اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب أثناء اختيار الرغبات مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي، إذ يجب أن يلتزم الطالب أولًا بالكليات المتاحة في النطاق الجغرافي. 

- يجب على الطالب عند اختيار الرغبات أن يقوم باستيفاء الـ75 رغبة على الموقع الإلكتروني، إذ لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد أن يستوفي كل الرغبات على موقع التنسيق.

- عند قيام الطالب بإجراء أي تعديل على الرغبات عدة مرات (وهذا متاح له) عليه العلم بأنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا للتعديل الأخير الذي قام بتنفيذه. 
- على الطالب أن يختار كلية تتناسب مع قدراته، والحجز لأداء اختبار القدرات بها، علمًا بأنّ اليوم، الاثنين، هو آخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات 2021.

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