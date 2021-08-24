







يستمر طلاب الثانوية العامة، في التسجيل لاختبارات القدرات 2021 بتنسيق الكليات للعام الجديد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أن خلال الأيام السابقة ازدادت عمليات البحث عن اخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة.





ننشر اخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:-





اخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات 2021

ووفقًا لتصريحات سابقة للسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، فإنّ آخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات هو اليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس، منوهًا إلى أنّ الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.





ووضع المجلس الأعلى للجامعات عددًا من الإرشادات العامة بالنسبة لاختبارات القدرات والتي جاءت على النحو التالي:





ارشادات إجراء اختبارات القدرات 2021

- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار، ويُعتبر الطالب غير لائق إذا وُجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقًا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.





- إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.





- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات، وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.





- يفضل الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.





- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.





- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.





- يُمنع نهائيًا تصوير الاختبار، ويُعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسية رقمية أو غير رقمية.



