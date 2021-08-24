Advertisements

إزالة 12 حالة تعد بمراكز ديرمواس وملوي وبني مزار بالمنيا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
Advertisements


تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى، 10 حالات تعد على أراضى أملاك دولة بمجلس قروى الروضة بقرية الشيخ عبادة على مساحة 7 أفدنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس إزالة في المهد لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 16 سهم بقرية العمارية الغربية التابعة لمجلس قروي تل بني عمران، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمراني بقرية صندفا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أخبار تهمك

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ ساعة و نصف

هل يرحل كيفين جونسون عن الأهلي؟.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ أقل من ساعة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 5 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 16 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعة

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

11:31 ص

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements