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بهذه الكلمات.. أحمد زاهر يروج لحدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل"ورا كل باب"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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بهذه الكلمات.. أحمد زاهر يروج لحدوتة كدبة كبيرة من مسلسلورا كل باب

روج الفنان أحمد زاهر لحكاية"كدبة كبيرة" التي يقوم ببطولتها، والتي من المقرر عرضها ضمن مسلسل "ورا كل باب"خلال الأيام المُقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد زاهر عدة صور جديدة له، من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلاً:"حدوته كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب بعد كام يوم قريباً جداُ، هنادي مهني، إسلام حافظ، سميح النقاش، سينيرجي، يا رب يعجبكم". 

يدور أحداث حدوتة "كدبة كبيرة" في إطار حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبخثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هي العامل الوحيد لهم لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

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