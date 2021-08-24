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تعرف على موعد حفل جنات بمهرجان محكي القلعة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على موعد حفل جنات بمهرجان محكي القلعة

تستعد المطربة المغربية جنات، لإحياء حفلاً غنائياً ضخم على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، وذلك يوم الجمعة المقبل، الموافق 24 أغسطس الجاري.

ويأتي حفل جنات، ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، ومن المؤكد أن تقدم جنات باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو ألبوم "أنا في انتظارك"، والذي ضم 11 أغنية، وقد حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



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