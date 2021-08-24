متوفى و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار سقالة أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار سقالة داخل حفرة بموقع تحت الإنشاء بحي الأشجار بمنطقة 6 أكتوبر، إلى 8 مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيما تم انتشال جثة تم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقى مدير قطاع أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بورود بلاغا بانهيار حفر داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة المقاولون العرب (موقع انشاء كوبري ونفق) بحي الأشجار، بمدينة 6 أكتوبر.



