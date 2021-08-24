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حبس متهمين سرقة مطبعة بالسيدة زينب

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة السيدة زينب حبس متهمين بسرقة مطبعة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدية.

بمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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