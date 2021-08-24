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21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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