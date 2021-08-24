استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.











