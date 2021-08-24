Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي يوم السبت 28 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على استاد يوفنتوس.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة اليوتيوب الخاصة برابطة الدوري الإيطالي.

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد نقطة وحيده، بينما يتواجد إمبولي في المركز السابع عشر بدون نقاط.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس الدورى الإيطالى الممتاز الدورى الإيطالى

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد أولى مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 - 2022

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements