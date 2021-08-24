Advertisements

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:29 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد جمال
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.

وكانت ترددت أنباء عن اقتراب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن منصبه بعد اقتراب المارد الأحمر من خسارة لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لصالح الزمالك.

وعلم الفجر الرياضي أن هذا الكلام غير صحيح وأن سيد عبد الحفيظ مستمر فى منصبه وأنه يلقي الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي يري أن سيد عبد الحفيظ ناجح فى منصبه بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا لمرتين متتاليين.

ويذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي اليوم ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وفى حال الفوز بالثلاث نقاط سيتوج رسميًا بلقب الدوري.

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ الاهلي

أخبار تهمك

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ حوالي 7 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"ضحايا لقمة العيش".. ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار سقالة بأكتوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميسي يطيح بـ3 لاعبين خارج باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 6 ساعات

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي

الأهلي ينفي رحيل رامي ربيعة مجانا

حقيقة خلاف الخطيب مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:07 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

12:00 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

11:00 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

01:29 م

أيامه معدودة.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements