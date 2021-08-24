حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.





وكانت ترددت أنباء عن اقتراب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن منصبه بعد اقتراب المارد الأحمر من خسارة لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لصالح الزمالك.





وعلم الفجر الرياضي أن هذا الكلام غير صحيح وأن سيد عبد الحفيظ مستمر فى منصبه وأنه يلقي الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي يري أن سيد عبد الحفيظ ناجح فى منصبه بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا لمرتين متتاليين.





ويذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي اليوم ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وفى حال الفوز بالثلاث نقاط سيتوج رسميًا بلقب الدوري.