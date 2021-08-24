منظمة أممية تدعو لتقديم مساعدات غذائية لأفغانستان قبل الشتاء

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى التبرع بمبلغ 200 مليون دولار كمساعدات غذائية لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية قبل الشتاء.





وقالت أنثيا ويب نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إفادة صحفية للأمم المتحدة " يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يجعل المجتمع الدولي حياتهم أولوية". وتابعت "بمجرد أن يتساقط الثلج يكون قد فات الأوان".



