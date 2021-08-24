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منظمة أممية تدعو لتقديم مساعدات غذائية لأفغانستان قبل الشتاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
منار طارق
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دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى التبرع بمبلغ 200 مليون دولار كمساعدات غذائية لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية قبل الشتاء.

وقالت أنثيا ويب نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إفادة صحفية للأمم المتحدة " يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يجعل المجتمع الدولي حياتهم أولوية". وتابعت "بمجرد أن يتساقط الثلج يكون قد فات الأوان".

واضافت ويب إن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى نقل الإمدادات عبر الممرات الجبلية قبل أن تسدها الثلوج. وقالت "أي تأخير إضافي قد يكون قاتلا". موضحة أنه يجب علي الدول المتوترة من نزوح جماعي محتمل لأشخاص من أفغانستان بعد سيطرة طالبان أن تدعم بعثات الإغاثة التي تدعم أولئك الذين يبقون في البلاد.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان

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